ＧＩジョー　ミニフィギュア　8種類　コンプリート

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ＧＩジョーのミニフィギュアになります。恐らく全8種類でコンプリートしています。壁にそのまま長年飾っていたので箱の状態は良くないです。（色褪せ、匂い、箱潰れ）オマケでダブった物を箱から出して飾っていた三体もお付けします。（写真10）計11体です。15年くらい前の物かと思いますので中古品にご理解ある方でお願いします。状態については写真でご判断お願いします。全てご納得されたうえでご購入お願いします。即購入ok コメントもお気軽にお願いします。以下ネット情報です↓こちらの商品は1/35スケールに忠実に縮小されたリアルフィギュアとなります。（レプリカミニパッケージ＆マニュアル付き）フィギュアのサイズ 高さ約6cm1.ソルジャー（陸軍）ベーシックバージョン2.ソルジャー（陸軍）バトルバージョン3.セイラ―（海軍）ベーシックバージョン4.セイラ―（海軍）ダイバースーツ レアアイテム5.マリーン（海兵隊）ベーシックバージョン6.マリーン（海兵隊）バトルバージョン7.パイロット（空軍）ベーシックバージョン8.パイロット（空軍）バトルバージョン