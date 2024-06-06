れんげきインテレオンウーラオス 構築済みデッキ バトルVIPパス入り

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【商品内容】・れんげきインテレオンウーラオスデッキ(計60枚)・ダメカンシート1枚【商品概要】・CL横浜でBEST4の選手が使っていた物と同じ構成のデッキです。・かどまるスリーブとキングスリーブ(ブルー)の2重スリーブに入れてお送りします。・ダメカンシートもお付けしますので、開封してすぐにプレイすることができます。・カードは素人目ですが折れ・カケ・曲がり等がない綺麗な物を選んでおりますが、あくまでもプレイ用です。【配送について】・耐水と耐衝の対策をした上でお送りします・匿名かつ追跡可能な方法でお送りしますご質問等ございましたら気軽にお寄せください^^#ポケモンカード#ポケカ#ポケモン#スカーレット#バイオレット#インテレオン#ウーラオス#インテウーラ#れんげき#バトルVIPパス#ナンジャモ#構築済みデッキ#デッキ#優勝構築#優勝#チャーレム#ヨガループ