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ロールスロイス　エンジンテストベッド　B747-200B 1/400
商品番号 X82858891087
商品名

ロールスロイス　エンジンテストベッド　B747-200B 1/400
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,861 円
在庫状況 あり

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商品詳細

航空会社:ロールスロイス機種:B747-200Bレジ番:N787RRスケール:1/400メーカー:Phoenix検品のため一度開封しております。箱の折れや初期エラーとなる塗装のムラ等はご了承ください。素人検品ではキレイと思います
http://narcologia.ru/goods/reproduce822855.html
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ロールスロイス　エンジンテストベッド　B747-200B 1/400
1/200 B747-200 ロールスロイス・ノースアメリカ社 エンジンテストベッド機 N787RR ［IF742RR01］ インフライト/中古-模型・プラモデルの通販専門 エルロン

ロールスロイス　エンジンテストベッド　B747-200B 1/400
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1/400 747-200 ロールスロイス・ノースアメリカ社 エンジンテストベッド機 新塗装 N787RR

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