【希少・未開封品】魔動王グランゾート タカラ 魔動銃

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★商品の状態★未開封品。外箱にダメージがあります。★以下定型文★・商品はiPhoneで撮影しております。見た目や状態が実物とは異なる場合がございます。・付属品は写真に掲載されている物で全てとなります。付属品について不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご入札前にお問い合わせ下さい。・ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。ご了承の上、御入札の程宜しくお願い致します。※基本的にプチプチに包んで、ダンボール梱包を行います。管理番号YF-230531