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スポーン・ザ・ブラッドアクス \u0026 サンダー・フーフ マクファーレントイズ
商品番号 R54218633251
商品名

スポーン・ザ・ブラッドアクス \u0026 サンダー・フーフ マクファーレントイズ
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

McFarlaneToysSPAWNSERIES22DARKAGESSPAWNTHEBLOODAXEANDTHUNDERHOOFDELUXEBOXEDSET未開封中古にて購入パッケージダメージあり未開封かつ古いわりには状態がいいと思いますが、リサイクルショップで購入したため、「傷や汚れあり」としています。古いPVC製品のため未開封品であっても内部で劣化している可能性があります。ご理解の上、ご購入お願いします。古い商品ですので商品にトラブルがあっても対応できません。購入前に可能な限り情報提供しますので、写真の追加希望や気になる点がありましたら、コメント欄にてご質問お願いします。値下げ交渉は受け付けません。気が向いたときに徐々に値下げします。気が変わったら出品を取り下げる可能性もございます。よろしくお願いします。マクファーレントイズスポーンシリーズ22ダーク・エイジススポーン・ザ・ブラッド・アックス\u0026サンダー・フーフデラックスボックスセットフィギュア種類···コレクションフィギュアフィギュア種類···アクションフィギュア
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