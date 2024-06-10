コートニーラブ ポスター 額装済 ヴィンテージ HOLE NIRVANA

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商品詳細
CourtneyLoveのヴィンテージポスターです。古着屋にて一目惚れして購入しました。完全にイってしまってるコートニーラブがインパクト抜群でめちゃくちゃかっこいいです。かなりレア物だと思います。自宅保存で飾っていただけですので美品ですが、フレームに多少の使用感、小傷、汚れがあるかもしれません。ポスター自体も購入時からフレーム付きで開けたことはありませんが、デッドストック物だったかと思います。発送時、拭き上げてから梱包致します。素人採寸でフレーム含め95.5×69.5になります。お好きな方是非。
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http://narcologia.ru/goods/rouge11310.html
http://narcologia.ru/goods/passionate366113.html
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