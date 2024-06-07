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ファゴット ボーカル ヘッケル CC1N 銀メッキ
商品番号 H83364930619
商品名

ファゴット ボーカル ヘッケル CC1N 銀メッキ
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 42,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ドイツの老舗ヘッケル(HECKEL)社のファゴットボーカルCC1Nです。2年ほど前にドイツ・ヘッケル本社にて、ドイツSオケ奏者の試奏・選定のうえ新品で購入したものです。洋白材に銀メッキのボーカルです。凹みや折れ曲がり・大きな傷など見当たりません。コルクの状態は良好ですので、すぐにお使いいただけるかと思います。写真7枚目のタグシールをお付けしますが、もし不要であればこちらで処分いたします。
http://narcologia.ru/goods/unusable650874.html
http://narcologia.ru/goods/enquire310589.html
http://narcologia.ru/goods/ordering357679.html
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