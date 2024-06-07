ファゴット ボーカル ヘッケル CC1N 銀メッキ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ドイツの老舗ヘッケル(HECKEL)社のファゴットボーカルCC1Nです。2年ほど前にドイツ・ヘッケル本社にて、ドイツSオケ奏者の試奏・選定のうえ新品で購入したものです。洋白材に銀メッキのボーカルです。凹みや折れ曲がり・大きな傷など見当たりません。コルクの状態は良好ですので、すぐにお使いいただけるかと思います。写真7枚目のタグシールをお付けしますが、もし不要であればこちらで処分いたします。
http://narcologia.ru/goods/unusable650874.html
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http://narcologia.ru/goods/ordering357679.html
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