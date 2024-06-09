seventeen ウォヌ carat zone トレカ　(初期難あり)

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商品詳細
seventeenウォヌcaratzoneトレカ⚠️初期難あります。 ((2番目の写真参考))即購入⭕️＊素人保管のため神経質な方はお控え下さい。＊梱包はスリーブ+硬質ケース+防水対応して発送予定です♪
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