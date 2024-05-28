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ペットケージ新品
商品番号 T16181568076
商品名

ペットケージ新品
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 10,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小動物の種類...その他新品３ヶ月前ぐらいに購入し開封もしないままそのまま箱には行ったままの新品です!!⚠️値段交渉可能です早い者勝ちになります■材質　天然木■商品サイズ900*600*1250ｍｍ【天然木製】猫ケージキャットケージケージ木製猫3段高級感ワイド多頭飼いペットケージ猫ゲージ大型隠れ家キャットハウスネコハウスキャスター付き多段留守番保護脱走防止多頭幅広い据え置きペット用品猫用品おしゃれ
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