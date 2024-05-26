ファインペッツ FINEPETS 極KIWAMIドッグフード

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商品詳細
【新品未使用】ファインペッツ極ドッグフード1.5kg賞味期限25年1月9日FINEPET'Sドッグフード「極（KIWAMI）」は、フランス産のケージフリーで育てられたアヒル肉と、天然のオランダ産ニシンをふんだんに使い、全体重量の「9割」まで肉類原材料を増やした究極のグレインフリー（穀物不使用）ドッグフードです名称：FINEPET'S「極」ペットの品種：全年齢・全犬種対応内容量:1.5kg商品の形状：8mm(一種類）
http://narcologia.ru/goods/perforce347365.html
http://narcologia.ru/goods/diamond146158.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper536609.html
安全安心 ドッグフード・キャットフードのFINEPET'Sファインペッツです ...
究極のグレインフリー・ドッグフードKIWAMI「極」 | FINEPET'S
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極 kiwami | 安全安心 ドッグフードのFINEPET'S/ファインペッツ
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安全安心 ドッグフード・キャットフードのFINEPET'Sファイン ...
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新品未開封】ファインペッツ FINEPETS 極 KIWAMI ドッグフードの通販 ...
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