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ファインペッツ FINEPETS 極KIWAMIドッグフード
商品番号 J52779897934
商品名

ファインペッツ FINEPETS 極KIWAMIドッグフード
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,547 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】ファインペッツ極ドッグフード1.5kg賞味期限25年1月9日FINEPET'Sドッグフード「極（KIWAMI）」は、フランス産のケージフリーで育てられたアヒル肉と、天然のオランダ産ニシンをふんだんに使い、全体重量の「9割」まで肉類原材料を増やした究極のグレインフリー（穀物不使用）ドッグフードです名称：FINEPET'S「極」ペットの品種：全年齢・全犬種対応内容量:1.5kg商品の形状：8mm(一種類）
http://narcologia.ru/goods/perforce347365.html
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