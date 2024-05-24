ニュートロシュプレモ超小型～小型犬エイジングケア６kg

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商品詳細
シニア犬用フードです。賞味期限が2023年12月26日になっていますのでご確認、ご理解をお願いいたします。100サイズの箱が見つからなかった場合は袋で発送させていただきますのでご了承ください。
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