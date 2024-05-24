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ニュートロシュプレモ超小型～小型犬エイジングケア６kg
商品番号 B70844049931
商品名

ニュートロシュプレモ超小型～小型犬エイジングケア６kg
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シニア犬用フードです。賞味期限が2023年12月26日になっていますのでご確認、ご理解をお願いいたします。100サイズの箱が見つからなかった場合は袋で発送させていただきますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly829884.html
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