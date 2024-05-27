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牛柄 カウ アニマル モノトーン 半袖 Tシャツ 韓国ファッション
商品番号 H54900089510
商品名

牛柄 カウ アニマル モノトーン 半袖 Tシャツ 韓国ファッション
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【サイズ】XL・着丈66cm・肩幅51cm・袖丈21cm・バスト54cm※実寸のため多少の誤差はご了承ください。流行りのオーバーサイズでゆったりと着ていただけます。男女兼用、ユニセックスなのでお揃い、ペア、双子コーデなどにも◎ショートパンツデニムジーンズカラーパンツオーバーオールサロペットレギンスカーゴパンツワイドパンツやスカートプリーツスカートデニムスカートミニスカートロングスカートなどシンプルで合わせやすいトップスなので、コーディネートもしやすいです♪スニーカーサンダルフラットぺたんこ厚底ヒールミュールビーチサンダルなどカジュアルな靴も、綺麗めな靴も合わせやすいです。普段着はもちろんアウトドアレジャーキャンプ旅行海プール水着の上にランニングジムパジャマルームウェアなどにも着用していただけます。リュックバックパックピアスネックレスキャップバケットハットソックス靴下など小物を合わせてスタイルチェンジも◎韓国韓国ファッション韓国ストリートWEGOSPINNS17kgGUNIKEパラグラフコムドットDHOLICANAP病みかわゴスロリモノトーンパンクロックギャルなどがお好きな方にもオススメです⭐︎海外製品の為、神経質な方のご購入はお控えください。
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