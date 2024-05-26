美品✨ANAYI カモフラージュフラワースキッパーブラウス　サイズM

即購入OK翌日発送致します。ANAYIのブラウスです。定価20900円。サイズ 38総丈57cm裄丈33cmバスト96cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。今の時期にぴったりなブラウスです。一度着用のみで、ダメージはほとんどないですが、気にされる方はご遠慮下さい。袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄季節感···夏



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