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大きいサイズ　レディース　春夏　レース襟　トップス
商品番号 W30193587831
商品名

大きいサイズ　レディース　春夏　レース襟　トップス
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きいサイズ　レディース　春夏　レース襟　トップス【L】バスト約98cm丈約62cm肩幅約37cm袖丈約35cm【XL】バスト約104cm丈約63cm肩幅約38.5cm袖丈約35cm【XXL】バスト約110cm丈約64cm肩幅約40cm袖丈約35cm【3XL】バスト約116cm丈約65cm肩幅約41.5cm袖丈約36cm【4XL】バスト約122cm丈約66cm肩幅約43cm袖丈約36cm※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございます・・・・・・・■■レディスマタニティ婦人服ゆったりトレンドLL3L4L1068Lフリーサイズ韓国古着新作おおきいさいずぽっちゃり可愛い新品送料込み原宿#離島沖縄でも追加料金は不要ですレディース大きいサイズレディース送料無料#大きいサイズ夏物秋物春物オーバーサイズschmnh-127397
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