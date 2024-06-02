ロンシャン ルプリアージュ キュイール XS 3way ブラック

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商品詳細
ご閲覧いただきありがとうございます。早い者勝ち❗️カラー···ブラックサイズ :約H24xW17((底部))xD10cmショルダーストラップ:約111cm(取り外し可能)素材:ミックスレザー内部にはオープンポケットx1、ファスナーポケットx1外側の詳細ストラップ長さ:54cmハンドルの長さ:8cm【生産国】フランスmadeinFRANCE【付属品】ロンシャンカード、ショルダー、保存袋底マチの広い舟型のフォルムで、荷物をたっぷり収納することができます。デイリーユースのみならず、様々なシーンで活躍するアイテムです。★並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（国内の並行輸入品を取り扱うショップ）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。
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