ScoLar スカラー ネコアップリケ ノースリーブ コート 新品 未使用

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《商品説明等の無断転載禁止》※お値下げコメントにはお返事致しません。【商品情報】・ブランド：スカラー・商品名：ネコアップリケノースリーブコート・カラー：ベージュ・サイズ：M・実寸：約総丈115㎝、身幅59.5㎝、肩幅58.5cm(メーカー表示サイズ)・定価：10,780円・素材：本体：ポリエステル93%・レーヨン5%・ポリウレタン2%アップリケ部分：ポリエステル100%・状態：新品未使用紙タグ付メーカー表示カラーはベージュですが、グレーっぽいベージュに見えます。■画像3.4.5.6は他カラーです。出品はベージュとなります。未使用ですが100％完璧をお求めの方、些細な事を気にされる神経質な方は、ご購入をお控えください。モニター環境により、画像と色合いが違って見える場合がございます。細かい色合いを気にされる方は、申し訳ございませんが、他でご購入ください。若干圧縮して梱包する場合がございます。なるべく早め発送を心掛けておりますが4日程度かかる場合がございます。お急ぎの方はご注意下さい。