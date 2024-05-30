スタニングルアー　バッグ

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商品詳細
スタンニングルアーのリュック。ChroniquesbyDelphineDelafonは、スタニングルアーのバッグ専門ブランドです。・ブランド ChroniquesbyDelphineDelafon・素材 レザー（本革）・カラーベージュ ピンク ブラック（画像参照）他にバッグがたくさんあるため、使用回数は、数回で、状態はとてもキレイです。定価21000円お買い得だ思いますが、気持ち程度のお値引きでしたら可能です。売れなければ、引き続き自分で使う予定です。
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