☆専用☆サルヴァトーレフェラガモ　ジャケットコート

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ブランド様☆専用☆着丈...ミドルカラー...レッドフード...フードなしタグのサイズはXSになっていますが、大きめです。実寸で平置き肩幅45脇下50着丈75Lサイズの方でも着られます。難なく綺麗な状態です。生地の地柄がとても綺麗で、高級感があります。