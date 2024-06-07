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☆専用☆サルヴァトーレフェラガモ　ジャケットコート
商品番号 N70039331631
商品名

☆専用☆サルヴァトーレフェラガモ　ジャケットコート
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド様☆専用☆着丈...ミドルカラー...レッドフード...フードなしタグのサイズはXSになっていますが、大きめです。実寸で平置き肩幅45脇下50着丈75Lサイズの方でも着られます。難なく綺麗な状態です。生地の地柄がとても綺麗で、高級感があります。
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