GHERARDINI ゲラルディーニ ショルダーバッグ

種類...ミニショルダーバッグGHERARDINIのショルダーバッグ、福袋に入っていました。使う機会がなく未使用品です。お色はボルドーになります。外側と中に1つずつポケットがあります。縦13.5×横19.5×マチ5cm素人採寸になります。多少の誤差はご了承ください。



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