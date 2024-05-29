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GHERARDINI ゲラルディーニ ショルダーバッグ
商品番号 B65463249778
商品名

GHERARDINI ゲラルディーニ ショルダーバッグ
ブランド名 ゲラルディーニ
特別価格 税込 2,183 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ミニショルダーバッグGHERARDINIのショルダーバッグ、福袋に入っていました。使う機会がなく未使用品です。お色はボルドーになります。外側と中に1つずつポケットがあります。縦13.5×横19.5×マチ5cm素人採寸になります。多少の誤差はご了承ください。
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