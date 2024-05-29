GHERARDINI ゲラルディーニ ショルダーバッグ

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商品詳細
種類...ミニショルダーバッグGHERARDINIのショルダーバッグ、福袋に入っていました。使う機会がなく未使用品です。お色はボルドーになります。外側と中に1つずつポケットがあります。縦13.5×横19.5×マチ5cm素人採寸になります。多少の誤差はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/secretarial614116.html
http://narcologia.ru/goods/slide384387.html
http://narcologia.ru/goods/moisture759469.html
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