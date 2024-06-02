K18YG 有核淡水真珠 ナチュラルラベンダー \u0026 ダイヤ ペンダントトップ

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商品詳細
K18YG有核淡水真珠ナチュラルラベンダー\u0026ダイヤペンダントトップパール約10.0mmダイヤ約0.10ctGSTVにて母が2020年に購入しましたが、今後使用する機会がないため、出品致します。2回着用しているため、写真をご確認のうえ、ご購入のほどお願いします。18金イエローゴールドとなります。すり替え防止、トラブル防止のため、返品は不可でよろしくお願いいたします。材質···K18(18金)
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