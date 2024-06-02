事務　半袖ブラウス3枚セット　11号　ユニレディ　スカート

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商品詳細
3年くらいまえに、一枚4500円くらいで、セロリーやボンマックスで新品で購入しました。日本製のしっかりしたメーカーのオフィスブラウスなので、仕立ても生地もしっかりしています。シルエットもとても可愛くて、上品に着られます。ノーアイロンでもシワが気になりません。色はホワイト、ブルー、薄いグリーンです。リボンは襟元に通すものと、取り外しのできるリボンタイプです。おうち洗濯でお送りします。一年間しまっておいたので、グリーンのブラウスの首元に少し汚れがあります。5枚目の写真をご確認ください。中古品になりますので、ご理解ください。バラ売りはご遠慮下さい。
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