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品、ノースリーブ　美品
商品番号 L43485266677
商品名

品、ノースリーブ　美品
ブランド名 エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年前心斎橋で9千円ぐらいで購入●状態：一度洗濯して未使用品でございます。あくまで中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。神経質な方はご遠慮ください^_^
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