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2PM JUN.K Tシャツ　未使用
商品番号 J61787399367
商品名

2PM JUN.K Tシャツ　未使用
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2PMJUN.K中止になった2020年のソロツアーTHISISNOTACONCERTのグッズで、数量限定のJUN.KサイズのTシャツです。行く予定だったので記念に通販で購入しましたが着用せずにしまっていました。開封もしていないのでこのまま出品いたします。保管時にビニールがしわしわになってしまいました。ご理解いただけるかたにお願いいたします。カラー...ブラック袖丈...半袖
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