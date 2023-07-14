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- 2PM JUN.K Tシャツ 未使用
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商品詳細
2PMJUN.K中止になった2020年のソロツアーTHISISNOTACONCERTのグッズで、数量限定のJUN.KサイズのTシャツです。行く予定だったので記念に通販で購入しましたが着用せずにしまっていました。開封もしていないのでこのまま出品いたします。保管時にビニールがしわしわになってしまいました。ご理解いただけるかたにお願いいたします。カラー...ブラック袖丈...半袖
http://narcologia.ru/goods/composite226954.html
http://narcologia.ru/goods/cotton594661.html
http://narcologia.ru/goods/slide890387.html
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2PM Jun.K Tシャツ(Mサイズ)/新品・未開封品の通販 by りぃ's shop｜ラクマ
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