KBF ドット刺繍　セットアップ　3点セット！

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こちらで購入させて頂いた、KBFのセットアップ3点セットになります！ドット刺繍のトップス、スカート、ボトムスの3点です。トップス、スカートはfreesizeボトムスはサイズ:36前任者の方の情報と併せて、、、トップスは未使用のタグ付きです。他の2点も1度しか着用していません！バラ売り不可です。畳ジワあります。購入前にコメント頂けると嬉しいです^^