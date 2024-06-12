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ライトデニムパフブラウス　ブルー
商品番号 K56070772091
商品名

ライトデニムパフブラウス　ブルー
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度のみの着用です。ホームクリーニング済になります。定価15,400円サイズ肩幅:33,身幅:46,着丈:51,袖丈:34.5,袖口:29中古品、自宅保管品であることをご了承いただける方のみご購入をお願い致します。
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