ライトデニムパフブラウス　ブルー

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商品詳細
一度のみの着用です。ホームクリーニング済になります。定価15,400円サイズ肩幅:33,身幅:46,着丈:51,袖丈:34.5,袖口:29中古品、自宅保管品であることをご了承いただける方のみご購入をお願い致します。
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