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jil sander トートバッグ
商品番号 U68643207057
商品名

jil sander トートバッグ
ブランド名 ジルサンダーネイビー
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入したのですが、他のバッグをメインで使うことになりそうなので出品いたします。多少の傷はありますが問題なくお使いいただけます。よろしくお願い致します。
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