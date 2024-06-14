美品✨プラダ クロコレザー×ナイロン ブラウン ブリーフケース 大容量 ...

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商品詳細
●サイズ：縦幅29cm横幅36cmマチ11cm●素材：ナイロン×レザー●状態:目立った傷や汚れ無し●付属品：なし●購入先:古物商許可を取得し、真贋済みの正規の代理店から購入しています。●その他、注意事項：中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。11141370
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