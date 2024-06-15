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RIMOWA トパーズ　ビジネススーツケース
商品番号 F76161380002
商品名

RIMOWA トパーズ　ビジネススーツケース
ブランド名 リモワ
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー柄・デザイン···無地スーツケース容量···0〜40L中の書類入れが付属されていません。ですが、タイヤや鍵などその他の機能は購入時と変わらず保たれています。
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