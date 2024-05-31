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JRA オーストリッチトートバッグ ブラック 日本製 本物
商品番号 G43016320039
商品名

JRA オーストリッチトートバッグ ブラック 日本製 本物
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 29,526 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品ですが、自宅にて長期保管しておりました。稀少なオーストリッチのトートバッグです。底部分もオーストリッチが使われており、傷や汚れがつきにくい様、金具が付いています。左右の側面も全部開ける事ができるので、ボタンを留めたり外したりする事で、バッグの大きさが調整出来ます^^様々なシーンで活躍しそうです^^とっても柔らかく、上品なブラックは高級感があります。オーストリッチのカードケースも付いてます^^横幅33㎝、縦幅29㎝、マチ(底)12㎝、(両サイド)14㎝素材···レザー(本革)カラー···ブラック
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