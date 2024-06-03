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マイケルコース　バッグ
商品番号 V56210808810
商品名

マイケルコース　バッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,564 円
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商品詳細

マイケルコース　DARIA2in1サッチェルスモール・ハンドバッグ・肩掛けバッグ（２通り）3種類の使い方ができかなり万能です^_^素材も硬めなので普段使いしても傷が付きにくいなと感じました！数回使いましたが目立った傷などなく、かなり綺麗です！元値が70,000円ほどする商品です
http://narcologia.ru/goods/ambassador924006.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln241202.html
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