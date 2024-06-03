MOONBAT ファーマフラー

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商品詳細
☆お値下げしました☆ムーンバットファーマフラー色:ベージュサイズ:(写真1)表側のファー 長さ94㌢1番幅広くて19㌢(写真2)裏側の茶色部分 長さ75㌢中央の幅7.5㌢西武百貨店で購入しました。毛並みがきれいで、とても暖かいです。コートはもちろん、成人式やお正月のお着物にあわせても素敵です。
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