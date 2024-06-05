K18 ショートクロス ブラックダイヤ ペンダント18金

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沢山の中からご覧いただきありがとうございます。※必ずプロフ、商品説明を最後までご一読頂き、十分ご理解の上ご納得頂けましたらご購入下さいませ。☆コメントなし即購入OKです。☆《新品未使用》K18ブラックダイヤクロスペンダントトップです。☆地金のお色はイエローゴールドになります。☆ゴールドの美しさとトップからサイドに流れるクロステイルが、何年経っても飽きのこない究極のシルエットを生み出します。このサイズのクロスをここまでシャープに磨き上げるのは、職人の高い技術力を感じられるお品となっております。☆クロスの真ん中にブラックダイヤをセッティングしたスタイリッシュでクールなトップです。使いやすいサイズ感なので普段使いにもピッタリです。♡クロス商品をお探しの方はこちらから→#テクちゃんクロス♡地金物商品をお探しの方はこちらから→#テクちゃん地金物☆地金モノなので資産としても魅力的です。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜《商品詳細》※K18の金性刻印あり《写真参照》※サイズバチカン込みタテ約21㎜×ヨコ約12㎜※バチカンの内径サイズ6.0×3.8㎜※ブラックダイヤ 1石 0.03ct《写真参照》※重量約1.5g〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜《注意事項》★チェーンは付きません。ご了承下さいませ。お持ちのチェーンのプレート金具が《商品詳細》バチカンの内径サイズに通るかをご確認の上ご購入下さいませ。★本物の18金を使用していますので安心してお使いただけます。★天然石の特性上内包物などある場合があります。カットや形や大きさが均一ではありません。天然石の魅力をご理解いただければ幸いです。 #ダイヤ#ダイヤモンド#ブラックダイヤ#ブラックダイヤモンド#ロザリオ #クロス #十字架#K18#18金#K18YG#K18PG#K18WG#K24#純金カラー···ゴールド材質···K18(18金)装飾···ダイヤモンドモチーフデザイン···クロス(十字架)