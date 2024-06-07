新品⭐︎完売カラー⭐︎トプカピ トートバッグ ミニショルダー ミニトートバッグ S

BreathTOPKAPIブレストプカピSCOTCHGRAINスコッチグレイン2wayトートバッグS定価17600円日本製カラーダークネイビー素材ポリ塩化ビニルアクリル牛革裏地レーヨンサイズ横上辺29㎝下辺23㎝高さ20㎝マチ13㎝開閉ファスナー、オープンポケット内側オープン1（取り外し可能でポーチになります）付属品底板、ショルダーベルト公式サイトより人気のスコッチグレインシリーズとトレンド感のある太めのショルダーベルトがセットになった、うれしい2wayトートバッグ。お客様のご要望にお応えし、誕生しました。Sサイズは、デイリーに持ち歩きやすいコンパクトなサイジング。スナップで着脱可能なファスナーポーチが付属し、貴重品を入れるときも安心。ショルダーベルトをつけてラフに合わせたり、外してチャーミングなミニバッグとしても！持ち方次第で異なる印象が作れるので、おしゃれが楽しくなりそう。【スコッチグレイン】スコットランドで麦の模様が偶然ついたことに由来する粒状のシボ加工を施した、PVC素材の人気シリーズ。レザーライクな味わい深い表情と、キズや雨にも強いタフさが特長。色違いで購入しましたが、タグ付き新品のままです。公式サイトでは、ダークネイビーは完売しているお色です。コンパクトにして速達手渡しのレターパックプラスで発送します。ヴィオラドーロガリャルダガランテユナイテッドアローズアパルトモンイエナエルベシャプリエドゥーズィエムクラスバーニーズニューヨークイアクッチラシットキャロルジェイロンシャンマルコマージマルティニークオーエーディーニューヨークジャンニノターロエストネーションスタウドジャンニキアリーニリパーニお好きな方も



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