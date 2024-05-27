マッキントッシュフィロソフィー ドット 半袖カットソー 36

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商品詳細
カラー...ブラウン袖丈...半袖柄・デザイン...ドット季節感...春,秋2020年冬、ZOZOでセールで購入しました。2度着用し、ホームクリーニング後保管していました。服の好みが変わったので、気に入って頂ける方、中古品にご理解のある方にお譲り致します。別に出品しているカーディガンとアンサンブルになっています。セットでご購入頂ける方は200円お値引きしますので、ご購入前にコメントお願い致します。恐れ入りますが、お値下げ交渉はお控えください。小さく畳んで発送予定です。
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