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マッキントッシュフィロソフィー ドット 半袖カットソー 36
商品番号 R89249569238
商品名

マッキントッシュフィロソフィー ドット 半袖カットソー 36
ブランド名 マッキントッシュフィロソフィー
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラウン袖丈...半袖柄・デザイン...ドット季節感...春,秋2020年冬、ZOZOでセールで購入しました。2度着用し、ホームクリーニング後保管していました。服の好みが変わったので、気に入って頂ける方、中古品にご理解のある方にお譲り致します。別に出品しているカーディガンとアンサンブルになっています。セットでご購入頂ける方は200円お値引きしますので、ご購入前にコメントお願い致します。恐れ入りますが、お値下げ交渉はお控えください。小さく畳んで発送予定です。
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マッキントッシュフィロソフィー ドット 半袖カットソー 36
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