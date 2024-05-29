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NIKE ナイキ　新品未使用　Tシャツ　半袖　ポロシャツ　ドライフィット
商品番号 H79258537952
商品名

NIKE ナイキ　新品未使用　Tシャツ　半袖　ポロシャツ　ドライフィット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,112 円
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商品詳細

種類···ポロシャツNIKEの新品未使用、タグ付きのトップス、Tシャツ、ポロシャツです。スポーツやジム、ピラティス、ヨガ、ゴルフ、ランニング、テニス、ウォーキング、普段着としてもどうぞ！普段着としても可愛く着れます。元値7500円未使用品ですが、素人保管にはなりますので神経質な方はご遠慮ください1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉は申し訳ございません。#スポーツウェア#トレーニング#ジム#フィットネス#ウェア#ランニング#レディースナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・stussy
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