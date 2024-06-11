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me ミー　イッセイミヤケ　プリーツプリーズ　プラウス
商品番号 S65031300257
商品名

me ミー　イッセイミヤケ　プリーツプリーズ　プラウス
ブランド名 プリーツプリーズ
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

meミー　イッセイミヤケの3WAYプラウス/Tシャツです。同じようなトップスが何枚もあるので出品します。ブラックカラー、シンプルでオールマイティなので、一枚あると重宝します。袖口と裾にデザインを変えられる紐がついているので、いろいろなシルエットになり楽しいですよ。●サイズ：フリー、SS〜LL着丈約40cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル100%●カラー:ブラック●状態：1度だけの着用ぇふ。汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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