me ミー イッセイミヤケ プリーツプリーズ プラウス ...

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商品詳細
meミー イッセイミヤケの3WAYプラウス/Tシャツです。同じようなトップスが何枚もあるので出品します。ブラックカラー、シンプルでオールマイティなので、一枚あると重宝します。袖口と裾にデザインを変えられる紐がついているので、いろいろなシルエットになり楽しいですよ。●サイズ：フリー、SS〜LL着丈約40cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル100%●カラー:ブラック●状態：1度だけの着用ぇふ。汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/passionate513613.html
http://narcologia.ru/goods/stealth728376.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney236949.html
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me ISSEY MIYAKE / ミーイッセイミヤケ】よりハイネックプリーツ ...
me ISSEY MIYAKE (ミーイッセイ ミヤケ) 転写ワッフルプリーツブラウス ブルー×イエロー サイズ:-
me イッセイミヤケ プリーツプリーズ-
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