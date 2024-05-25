ブルーレーベルクレストブリッジ ポロシャツBLUELABEL CRESTBRI ...

BLUELABELCRESTBRIDGEブルーレーベルクレストブリッジのポロシャツです。フリルのデザインが可愛く、スポーティーになり過ぎないデザインが可愛いです！購入したもののずっと買って満足してお蔵入りしていました。他にも可愛いTシャツを出品しておりますので、ご参考にお願いいたします。美品ですが、あくまで中古品です。また素人による検品であり、人の手に渡った自宅保管品ですので、ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。※お値下げ交渉はご遠慮ください。柄・デザイン···無地カラー···イエロー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋



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美品 ブルーレーベル クリストブリッジ ノバチェック ポロシャツ38-



クレストブリッジチェックカノコポロ



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BLUE LABEL CRESTBRIDGE（ブルーレーベルクレストブリッジ）の ...



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ブルーレーベルクレストブリッジ 36 S美品



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