ディズニー　40周年　Tシャツ　ビックシルエット

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購入しホームクリーニング、アイロンをかけましたがパークへ行けなくなってしまいました。使って頂ける方いましたらよろしくお願いします。Tシャツ1枚のお値段です。3枚目写真レインボーのカチューシャもあります。同時購入で割引可能です。送料の関係でそれぞれの購入お願いします。中古、簡易包装ご理解頂ける方お願い致します。