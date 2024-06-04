【axesfarm】のチャイナ風トップスとパンツ

・トップス写真1枚目の赤×黒のチャイナデザイントップスです。ニット系素材で伸縮性があります。パンツやスカートなんでも合わせやすく、初心者の方でも挑戦しやすいチャイナです！ハロウィン仮装にもいいかも…・ワイドパンツ黒×紫（チャイナボタンのみ紫）のパンツです。サラッと着れる肌触りのいい生地で、サイドにスリットが広めに入っているのですごく動きやすいです。裾にレースや腰元にチャイナボタンも付いていて可愛いです。◎着用１回のみ。状態とてもいいです。



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