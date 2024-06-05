③ LEONARD SPORT ポロシャツ

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商品詳細
LEONARDSPORTポロシャツLEONARDSPORTのポロシャツをこれを含め3点出品しています。LEONARD好きの方から贈られたものの、残念ながら私には着こなせなく、贈り主の前で１回だけ着用し、洗濯し、長期自宅保管していた品物です。１回しか着ていないため美品です。
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http://narcologia.ru/goods/smear969704.html
http://narcologia.ru/goods/response369042.html
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