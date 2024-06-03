【ナチュラルランドリー NATURAL LAUNDY】水彩柄　プルオーバー 青

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COLORFUL｜FEATURE｜Leilian（レリアン）



133695：両面フランネル ふわふわな花柄プルオーバー



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2color◆晴雨兼用 水彩柄折りたたみ傘 - The Secret Bean

テイスト・シーン...カジュアルテイスト・シーン...カジュアル、大人可愛い色...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄この商品に興味を持っていただき、ありがとうございます！ぜひ以下のポイントをご覧いただき、お買い物をお楽しみください！他出品商品はこちら →#サウスshopの一覧●おすすめポイント水彩ボタニカル柄のプルオーバーです。タートルを合わせていただくとこれからの季節にぴったりです。和風のテイストですのでパラスパレスや45R好きの方にぴったりです。●素材：撮影写真あり 質感につきましては写真でご確認ください。●季節感：秋〜春●カラー：ブルー 青●サイズ表記：2＊平置き、採寸ですので誤差はご了承お願い致します●商品の状態使用回数は少なめで、大きなダメージはございません。自宅保管です。●発送コンパクト梱包での発送です。ご不明点はご質問ください。★★★早期終了する場合がございますのでご了承ください★★★#NATURALLAUNDY#grin#グリン#クリップタブ#CLIP.TAB