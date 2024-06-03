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LACOSTE　ラコステ　ポロシャツ PEANUTS スヌーピー　ピンク
商品番号 T38058385517
商品名

LACOSTE　ラコステ　ポロシャツ PEANUTS スヌーピー　ピンク
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 4,501 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LACOSTE　ポロシャツPEANUTSスヌーピー半袖鹿の子　　新品未使用品で、状態は良いですが、細かな点の見落としがあるかもしれません。ご了承の上ご購入下さい。簡易包装で発送いたします。[表記サイズ]34[実寸サイズ]肩幅：約39.5cm着丈(前)：約62cm着丈(後ろ)：約65cm身幅：約44.5cm袖丈：約20.5cm　カラー...ピンク袖丈...半袖
http://narcologia.ru/goods/manufacture369441.html
http://narcologia.ru/goods/assessor989003.html
http://narcologia.ru/goods/rouge904410.html
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