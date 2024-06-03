LACOSTE　ラコステ　ポロシャツ PEANUTS スヌーピー　ピンク

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商品詳細
LACOSTE ポロシャツPEANUTSスヌーピー半袖鹿の子 新品未使用品で、状態は良いですが、細かな点の見落としがあるかもしれません。ご了承の上ご購入下さい。簡易包装で発送いたします。[表記サイズ]34[実寸サイズ]肩幅：約39.5cm着丈(前)：約62cm着丈(後ろ)：約65cm身幅：約44.5cm袖丈：約20.5cm カラー...ピンク袖丈...半袖
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