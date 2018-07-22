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ヒステリックグラマー　ガールプリント　Ｔシャツ
商品番号 Q43684828786
商品名

ヒステリックグラマー　ガールプリント　Ｔシャツ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年購入しました。自宅のみで数十分程度の着用後、お洗濯をしてクローゼットで保管していました。白ばかりが増えてしまったので、こちらは美品のまま出品します。10分か15分ぐらいしか着てないので汚れもなく新品同様だと思います。短時間でも1度は着用しているので御理解の上ご購入ください。程良いゆとりがありながらも大き過ぎずシルエットが綺麗です。柔らかい素材なのでストレスなく着れると思います。収縮性あります。定価:9680円サイズ:身幅50.着丈73(1番長いところ)カラー:白✕黒付属:タグ非常に綺麗な状態なので大幅なお値下げは出来ませんのでご理解下さい。#ヒステリックグラマー#LIGNTNINGTYPEWOMANＴシャツ#カットソー
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