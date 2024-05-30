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エンボスキャミソール
商品番号 I89113968276
商品名

エンボスキャミソール
ブランド名 ミスティック
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価6490円・今っぽい印象のエンボス素材がスタイリングのポイントになるキャミソールが登場。・切り替え部分のたっぷりなギャザーが女性らしい印象に。・キャッチーなデザインながらも、ベーシックな2色展開でスタイリングがまとまります。・バックのリボンで後ろ姿までキュート◎#mystic#エンボスキャミソール#ミスティック
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