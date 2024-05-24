Secret Honey 肩あきブラウス

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SecretHoneyの肩あきブラウスです胸元のリボンはクリップになっていてヘアアクセ等でも使えます何度か着用していますが目立つ汚れや傷はありません定価¥8,690(税込)カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋#SecretHoney#AnkRouge#LISLISA#Swankiss#ROJITA#量産#地雷