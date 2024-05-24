美品 アーバンリサーチドアーズ フレンチスリーブブラウス コットン ネイビー

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URBANRESEARCHDOORSアーバンリサーチドアーズフレンチスリーブブラウスボートネックコットンネイビードアーズのボートネックブラウスです。色は青みがかった明るめのネイビーです。薄手でさらっと軽く、コットンの優しい肌触りが気持ちいいリラックス感のあるブラウスです。切り替えしのないフレンチスリーブとボートネックが首元をすっきりと見せてくれ、前後差のある丈に2段のフリルが可愛すぎず上品にまとめてくれます。数回着用のため多少の使用感はございますが、目立つ難なく綺麗です。今から秋まで使えます。まだまだ暑い日が続きますのでお探しの方にぜひ。サイズONE身幅約60㎝裄丈約32㎝着丈前約48㎝、後ろ約58㎝コットン100%青みがかったネイビー※計測値の多少の誤差はご了承ください※綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のため状態に関してわずかな差などを許せない方はご遠慮ください※バッグ、アクセサリーなどはつきません＝＝＝＝＝＝＝＝▼シャツ他にも複数出してます▼#はち♪のシャツ一覧▼商品一覧は▼#はち♪の商品一覧＝＝＝＝＝＝＝＝素材···コットンカラー···ネイビー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋