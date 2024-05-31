【LOEWE】ハンドバッグ　アマソナ32 アナグラム　スエード　ブラウン.

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こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。#みさ_その他のバッグ【ブランド】LOEWEロエベ【商品】ハンドバッグアマソナ32アナグラムゴールド金具※ハンドル肩掛け不可※A4収納不可※自立不可【カラー】ブラウン茶色※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！【サイズ】（縦×横×バ幅•約cm）23×32×14ハンドル高さ 約12cm【素材】スエードレザー【付属品】なし【状態】★used通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪♪表地 :スレ、薄汚れあり裏地 :シワ、シミあり型崩れ :クセ程度角スレ :なし持ち手 :小キズあり金具 :スレ程度ファスナー:良好ベタ付き:なしクリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。#みさ_その他のバッグ