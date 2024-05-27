ヒプマイ もちころクッション 白膠木簓 もちころりん ぬいぐるみ

もちころりんの特大サイズぬいぐるみです。開封後棚の上で飾っていましたので傷や汚れはありません。他にも同キャラのグッズ出品しておりますので同梱も可能です(その場合送料分お値引可能です)発送の際は水濡れ防止の上匿名配送にて発送させていただきます。



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