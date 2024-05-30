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セリーヌ メイドイン トートバッグ 肩がけ フィービー 18AW 希少
商品番号 M92815312729
商品名

セリーヌ メイドイン トートバッグ 肩がけ フィービー 18AW 希少
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 39,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CELINEセリーヌ良品18AWMADEINメイドイントートバッグポーチ付Mediumフィービーラストコレクションシリアルナンバーあり名作希少メンズColorNatural/RedSizeミディアム(ヨコ37-67cmタテ34cmマチ31cmハンドル48cmポーチ:28×19cm)付属品保存袋ポーチ当時国内百貨店のセリーヌにて購入しました。フィービー・ファイロのラストコレクション、Lookbookでも使用されていて大変話題だった“メイドイントートバッグ”です。写真10枚目左の方が持っている方がミディアムサイズです。ハンドルは肩にかけられます。表面、内側に薄汚れ、ハンドル一部に薄汚れ、コバ削れがありますがまだまだご愛用いただけます。角の薄汚れはありますが破れ等ありません。また内側や縁など全体のゴム引き部分の劣化はなく、汚れはあるものの大きなダメージはありません。ミディアムサイズは特に希少なお品物となったので出品を迷っていますが、クローゼット整理のため出品することにしました。ぜひお探しだった方や気に入ってくださる方へお譲りできればと思います。ご質問はいつでもどうぞ！よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei571871.html
http://narcologia.ru/goods/kindness758205.html
http://narcologia.ru/goods/Persia253288.html
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