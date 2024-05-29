特大 アメジスト ボリビア産 宝石ルース 33.31ct VVS 天然アメジスト

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ボリビアン・アメジスト Lemurian Violet Flame イシス ボリビア産 457ｇ/ ヒーリング・インテリア - 天然石・パワーストーンのルース、クリスタル、原石、鉱物 Stone marble
◆産地直送！◆希少！ボリビア産アメジスト◆大自然の力強さ◆たっぷり500g◆特大アメジスト【紫水晶】ロッククリスタル◆約3-7cm◆【ボリビア産】
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アメジスト13.39 ct No62881宝石ルースいしや - いしや株式会社
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アメジスト オーバルルースカット 8×10
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